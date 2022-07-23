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Одну из улиц города Хуст на Закарпатье переименовали в честь Бориса Джонсона

23 июля 2022, 19:07

Бориса Джонса неимоверно полюбили украинцы за его поддержку страны в войне против России.

Борис Джонсон. Хуст
Одна из улиц Хуста теперь носит имя Бориса Джонсона / коллаж фото Главком, Отдых на Закарпатье

На Закарпатье в городе Хуст улицу российского писателя Льва Толстого переименовали - теперь она носит имя британского премьера Бориса Джонсона, которого очень полюбили украинцы за его поддержку нашей страны в войне против России.

По информации пресс-службы мэрии Хуста, всего было переименовано более 20 улиц, среди которых:

  • ул. Гагарина на ул. Каденюка,
  • ул. Кутузова на ул. Северина Наливайко,
  • ул. О. Невского на ул. Василия Стуса,
  • ул. Чайковского – на ул. Вячеслава Черновола,
  • ул. 9-го Мая на ул. Июльскую,
  • ул. Колхозная на ул. Нарциссовую.

По информации горсовета, еще весной глава Хуста предложил переименовать 60 улиц, но после многих заседаний профильной комиссии и предложений местных ученых был принят окончательный список из 20 позиций.

Отставка Бориса Джонсона

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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