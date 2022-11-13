"Посеял хаос по всему миру": Сунак заявил, что на G20 Путина разнесут за войну с Украиной

Страны Большой двадцатки привлекут Путина к ответственности - Сунак / Коллаж скриншот YouTube, Кремль

Саммит стран G20 в Индонезии выйдет за рамки привычного формата. Государства будут консолидировано критиковать режим Владимира Путина за войну против Украины. Директора страны-агрессора России собираются привлечь к ответственности и указать на его полное пренебрежение к правилам международного сообщества. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Как сообщает The Daily Telegraph, глава британского правительства Сунак сказал, что на саммите Большой двадцатки представители стран будут критиковать Путина за развязанную им войну против Украины. Сам Сунак собирается произнести соответствующую речь.

По его словам, страны G20 подвергнут критике Путина за преступления и намерены привлечь главу Кремля к ответственности.

"На этом саммите G20 не будет как обычно. Мы критикуем режим Путина, посеявший хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению таких форумов, как G20", - подчеркнул Риши Сунак.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит Большой двадцатки должен начаться 15 ноября на Бали. Президент Индонезии ранее заявлял, что ожидает участия в мероприятии главы Кремля Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Президент Владимир Зеленский говорил, что он не будет участвовать в саммите в том случае, если на Бали приедет российский директор Владимир Путин.

8 ноября пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров сказал, что Зеленский примет участие в саммите G20. Однако он, скорее всего, выступит в онлайн-формате.

Журналисты Bloomberg сообщили, что Путин не поедет на саммит Большой двадцатки.

Как полагают они, Путин хотел бы избежать прямого конфликта с президентом США Байденом, который называл главу РФ военным преступником. Вместо Путина на G20 отправится глава российского МИД Сергей Лавров.

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