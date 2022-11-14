Армия Украины на Луганщине в тяжелых боях освободила уже 12 населенных пунктов – Гайдай

Оккупанты смогли усилиться, ВСУ тяжело освобождать Луганщину - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Силы обороны Украины в Луганской области освободили уже 12 населенных пунктов. Территории возвращаются с трудом – у оккупантов РФ было время, чтобы подготовиться и свезти огромное число мобилизованных россиян. Российская армия, ее мобилизованные и зеки постоянно обстреливают Белогоровку, от села осталась только территория. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что согласно официальным данным Генштаба, армия Украины на Луганщине освободила уже 12 населенных пунктов.

"Если посмотреть на карту и информацию Генштаба, то уже официально у нас 12 населенных пунктов", - сказал Гайдай.

По его словам, украинским защитникам очень тяжело возвращать территории в Луганской области. У оккупантов было время на подготовку – они свезли огромное количество мобилизованных лиц.

Глава ОВА отметил, что мобилизованные не являются профессиональными военными, у таких оккупантов плохое вооружение и подготовка. Однако это большое количество людей и они атакуют силы обороны Украины.

Сергей Гайдай подчеркнул, что войска РФ, мобилизованные и заключенные устроили тотальный обстрел Белогоровки. От села осталась только территория.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что страна-оккупант Россия поставила своим войскам задачу по оккупации всего Донбасса.

По его словам, агрессор хочет показать "победу" своему населению. Именно поэтому враг настолько упорно действует на Донецком направлении.

Кроме того, Череватый отметил, что силы обороны Украины продолжают освобождать территории на Сватовском направлении Луганской области. Оккупанты пытаются там контратаковать и несут серьезные потери. Они также атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону ВСУ.

В Луганской ОВА 13 ноября сообщили, что силы армии Украины восстановили контроль над Макеевкой Луганской области. Село в Сватовском районе перешло в "синюю зону".

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