ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождена Макеевка под Сватово

Село Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района переходит в "синюю зону".
Подразделения Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Макеевка в Сватовском районе Луганской области.
Силы обороны восстановили контроль над селом Макеевка, сообщила Луганская ОВА в Telegram.
"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в "синюю зону", — говорится в сообщении.
"Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", — добавили в ОВА.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.
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