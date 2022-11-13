ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождена Макеевка под Сватово

ВСУ продвигаются вперед на Донбассе / 93-я ОМБр Холодный Яр

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Макеевка в Сватовском районе Луганской области.

Силы обороны восстановили контроль над селом Макеевка, сообщила Луганская ОВА в Telegram.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в "синюю зону", — говорится в сообщении.

"Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", — добавили в ОВА.

/ t.me/luhanskaVTSA

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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