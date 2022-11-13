"Еще не созрела": Подоляк рассказал, в какой момент РФ будет клянчить настоящие переговоры

Подоляк рассказал, когда Путин согласиться на настоящие переговоры / Офис президента Украины, сайт Кремля

Россия "созреет" к настоящим переговорам с Украиной и выводу войск. В РФ уже многие считают, что войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, пора заканчивать. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Кремль попросит сесть за стол переговоров, когда украинские военные освободят один из больших восточных городов.

"Д — деморализация. Поддержка войны в России стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: "Пора заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", – написал Подоляк.

Подоляк рассказал, когда Путин согласиться на настоящие переговоры / скриншот

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.

"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.

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