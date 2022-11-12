Сейчас ни о каких переговорах Украины и России не может быть и речи: Жданов объяснил причину

Олег Жданов подчеркнул, что единственная допустимая переговорная позиция уже озвучена президентом Зеленским, иначе - катастрофа.
Возможное начало переговоров между Украиной и Россией после деоккупации Херсонщины - неприемлемо. Для нас это может закончиться катастрофой.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что если мы ввяжемся в переговорный процесс, то это будет еще одна отложенная война.
"Только третья война будет еще хуже, чем вторая – еще кровавее и еще страшнее", - пояснил эксперт.
Жданов подчеркнул, что единственная допустимая переговорная позиция озвучена президентом Зеленским, и она предусматривает полный вывод российских войск.
"А дальше уже можно обсуждать вопросы репараций, выдачи военных преступников и т.д. Но первое – это восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. До этого ни о каких переговорах и речи быть не может", - подытожил Жданов.
Переговоры между Украиной и РФ
Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.
Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинских властей и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.
В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".
Также Зеленский подчеркнул, что заявления руководства России о готовности к переговорам являются ложью и это очень хорошо понимают в мире.
"Абсолютно безумное упрямство хозяев нынешней России – лучший показатель, что так же лживо и все, что они рассказывают некоторым иностранным лидерам о своей якобы готовности к переговорам. Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-то наемников", - сказал президент.
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