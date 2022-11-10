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ЗРК Avenger, ракеты для ПВО Hawk и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине

10 ноября 2022, 22:20

Украина получит от США ракеты для систем ПВО Hawk. В то же время в Испании пообещали, что дадут Украине в общей сложности шесть таких систем ПВО.

ПВО ПВО Hawk, Пентагон
США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму до 400 миллионов долларов/ Reuters, Википедия

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов.

В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии. Об этом заявили в Министерстве обороны США в четверг, 10 ноября.

Как отмечается на сайте Пентагона, помощь будет направлена на то, чтобы покрыть критически важные потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Этот пакет военной помощи включает в себя следующее:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk;
  • четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • 21 тысячу 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;
  • 10 тысяч 120-мм минометных выстрелов;
  • 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывное оборудование для расчистки препятствий;
  • защитное оборудование для холодной погоды.

"Учитывая постоянные и жестокие воздушные атаки России на критически важную инфраструктуру Украины, дополнительные возможности противовоздушной обороны являются критически важными. Ракеты HAWK, которые будут восстановлены за средства инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании разработать пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине противостоять этой угрозе", – говорится на сайте Пентагона.

Также в Минобороны США отметили, что Украине помогут также ПВО ближнего радиуса действия Avenger. Отмечается, что они могут защищать от беспилотных летательных систем и вертолетов.

Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk

В Испании заявили, что передадут Украине два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Hawk в придачу к уже анонсированным четырем. Об этом сказала министр обороны страны Маргарета Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят тренировки в Испании, пишет InfoDefensa.

Также она сообщила, что Украина получит от ее страны батарею гаубиц калибром 105 мм и дополнительные генераторы, чтобы покрыть дефицит электроэнергии в Украине, возникший из-за повреждения энергосистемы после российских атак.

Ранее сообщалось, что Украина уже получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS и их уже используют подразделения Вооруженных сил Украины. Как заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Патрик Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

Напомним, президент США Джо Байден рассказал о предоставлении помощи Украине для защиты от РФ, в частности передаче реактивных систем залпового огня HIMARS. Он намекнул, что украинской стороне якобы уже могли быть переданы дальнобойные ракеты ATACMS, которыми можно вести огонь на 160 миль, то есть 257 километров.

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