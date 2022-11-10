"После Херсона будет Крым": аналитик объяснил, почему теперь РФ не сможет удержать полуостров

Россия не захочет отдать оккупированный полуостров, но может просто его не удержать/ Главред, Telegram

Сначала Россия уравняла в своем правовом поле Херсонщину и Крым, а теперь оккупанты бегут с правобережья Херсонской области. Поэтому Украина даже с российской точки зрения по сути может так же освободить Крым, как сейчас деоккупирует другие свои территории.

Страна-агрессор РФ не захочет отдавать оккупированный ею Крымский полуостров. Однако не факт, что она его сможет удержать. Об этом рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду.

"Она может настаивать (на том, чтобы оставить Крым за собой – ред.), но вопрос в том, сможет ли она его физически удержать. Это будет зависеть от распределения сил на поле боя", – говорит аналитик.

Он отметил, что Россия своим решением о так называемом "включении" четырех областей Украины в состав РФ фактически приравняла их к Крыму. Но в Украине ясно дали понять агрессорам, что никакого юридического значения такие решения Путина не имеют.

Украинские военные и дальше освобождают территории нашего государства, которые захватили российские оккупанты. А так как теперь эти территории в РФ приравнены к Крыму, то Украина с таким же успехом может двигаться дальше и деоккупировать также Крым, отмечает Горбач.

"Своими последними решениями о включении в состав России оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей россияне фактически сравняли в правовом статусе их с Крымом. То есть что Крым, что эти оккупированные территории теперь, с точки зрения российского законодательства, не отличаются – все они считаются частями РФ. Поэтому если мы освобождаем Херсонщину, то так же мы освобождаем и Крым, на тех же условиях", – объясняет политический аналитик.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Экс-командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны россиян. Если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область всё ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим прекрасно справятся HIMARS.

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