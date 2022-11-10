"Убегали в женской одежде": эксперт объяснил, почему РФ будет отводить войска из Херсона несколько недель

Эксперт объяснил, почему РФ будет отводить войска из Херсона несколько недель/ Reuters, Facebook

Для полного отвода российских войск с правого на левый берег Днепра в Херсонской области требуется до нескольких недель. Скорее это сделать не удастся, ведь это очень сложная операция. К тому же всё происходит в условиях боевых действий и при неблагоприятной погоде.

Отвод происходит с огромной территории. Об этом рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.иа.

Он рассказал, что российские оккупанты на протяжении прошлых двух недель бежали с правого берега Днепра, где расположен Херсон, даже в гражданской одежде. Некоторые из них одевались в женскую одежду, чтобы убежать.

Самусь пояснил, что боевые действия на юге продолжаются, поэтому часть российских войск будет оставаться и воевать, пока другие будут отходить.

"Почему это не будет одномоментно? Потому что Россия сейчас проводит операцию по уходу. Это сложная операция, то есть надо вести бои, надо обеспечивать. То есть есть передовые части, которые обеспечивают бои с украинскими частями, которые наступают, а другие пытаются каким-то образом перейти через Днепр", – пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас на юге плохая погода, идут дожди. А это еще один фактор, почему оккупанты не смогут быстро отступать.

Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в информационной тишине во время наступления на Херсонщине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

10 ноября стало известно, что украинские военные освободили еще два села в Херсонской области. В частности, они деоккупировали Киселевку, которая расположена в 15 километрах от Херсона, а также село Борозенское.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страна-агрессор Россия сейчас находится под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины.

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