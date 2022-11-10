В России похоронили 26-летнего оккупанта, тело которого россияне везли домой целый месяц

Похороны оккупанта состоялись 8 ноября / Facebook Irakli Komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали 26-летнего российского оккупанта Дмитрия Крюкова, который пришел "освобождать" украинский народ, однако вернулся домой "грузом 200".

Как сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook, Крюков был командиром танковой роты 20-й мотострелковой дивизии РФ. Ликвидировали его еще в начале октября, однако путь домой в Новосибирскую область, откуда родом оккупант, занял целый месяц.

"В Новосибирской области похоронили ликвидированного в Украине 26-летнего командира танковой роты 20-й МСД. Капитан Дмитрий Крюков погиб еще месяц назад, но похороны состоялись лишь 8 ноября (видимо, опять "Почта России" что-то перепутала)", - сообщил Комахидзе.

Что касается жизненного пути оккупанта, то он окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, командовал танковой ротой танкового батальона мотострелкового полка в Камышине в составе 20-й МСД, дислоцированной в Волгоградской области.

"Судя по фото, найденных в соцсетях, где оккупант в форме ВДВ и в погонах лейтенанта позирует вместе с женой, какое-то время он служил в Камышине в составе 56-й ОДШБр (напомню, что эта дивизия в начале июля полностью потеряла командный состав в результате удара ВСУ по ПУ соединения в Чернобаевке). Похоронили россиянина в селе Бобровка Сузунского района, где живут его родители, а также дочь и экс-супруга, которой ой как не повезло с шансом получить компенсацию", - отметил Комахидзе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах: