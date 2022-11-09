Любил готовить, но поехал убивать: ВСУ ликвидировали российского повара-оккупанта

ВСУ ликвидировали повара-оккупанта / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта из Свердловской области. Он учился на повара, но поехал убивать украинцев. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Павлу Корчагину было 33 года. Он учился в Новоуральском технологическом колледже на повара. После этого он пошел служить в Хабаровский край.

Пока неизвестно, Корчагина мобилизировали или он был контрактником. Также там не рассказали, как именно и где погиб российский оккупант.

У Корчагина остались жена и двое детей.

ВСУ ликвидировали повара-оккупанта / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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