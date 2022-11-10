Хотел продлить контракт: ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФ

ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФ / Коллаж фото 10-я горно-штурмовая бригада, Иракли Комахидзе

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта - бывшего сотрудника Уголовного розыска РФ. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

50-летний Антон Лушин из Нижнего Новгорода поехал убивать украинцев несколько месяцев назад. Он был убежден, что сможет вернуться домой к Новому году. Он планировал продлить контракт в январе 2023 года.

"Лушин ушел воевать "добровольцем" несколько месяцев назад, со своим пакетиком, думая что до Берлина всего 45 км.", - написал Иракли Комахидзе.

Известно, что ВСУ ликвидировали этого оккупанта 6 ноября.

ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФ / Иракли Комахидзе

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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