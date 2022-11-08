Захватчик 8 лет учился в Великобритании / v1.ru

Украинские защитники ликвидировали 28-летнего российского оккупантаАлександра Томарева, учившегося в элитном Оксфордском университете, однако так и не набравшегося ума. Ведь когда началась война и "частичная" мобилизация – добровольно пошел убивать украинцев.

Как пишут местные пропагандисты, захватчик 8 лет учился в Великобритании. После этого вернулся в Россию и работал в сфере ІТ.

Когда началась война, Томарев добровольно рвался на фронт. Его отправили сразу после объявления Путиным "частичной" мобилизации, однако повоевал россиянин недолго – 24 октября его ликвидировали.

Похороны оккупанта прошли 1 ноября, в день его рождения.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории"ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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