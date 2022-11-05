Фотографировался на фоне танка "на Аляску": в Украине ликвидирован оккупант из Екатеринбурга

В Сети опубликованы фотографии российского захватчика Никиты Репина, который погиб на войне оккупантов РФ против Украины.
На войне России против Украины ликвидировали 25-летнего российского военного Никиту Репина. Уроженец Екатеринбурга окончил колледж МЧС и фотографировался на фоне танка, на котором была надпись "на Аляску".
Как сообщает журналист-расследователь Иракли Комахидзе на своей странице в Facebook, в соцсетях появился некролог о Репине. Выпускника МЧС, который воевал в составе подразделения войск РФ против Украины, похоронят 7 ноября.
"Да что там Киев за 3 дня – пора "На Аляску" (в резиновых тапочках). От имени некой Дарины Захаровой в соцсети ВК появился свежий некролог, в котором отмечено, что "из жизни ушёл друг и брат Репин Никита Владимирович. Погиб на Украине. Прощание состоится 7 ноября 13:00 Черняховского 33 "храм на химаше". К записи прилагается пару фото ликвидированного оккупанта, на одной из них Репин позирует в поле на фоне танков, на стволе одного из которых отчетливо видна надпись "На Аляску", – пишет Комахидзе.
Известно, что 25-летний Никита Репин был уроженцем Екатеринбурга.
"Этой информации было вполне достаточно, что бы уточнить некоторые детали по ликвидированному оккупанту. Им оказался 25-летний уроженец г. Екатеринбурга Никита Репин, выпускник колледжа МЧС", - подчеркнул Иракли Комахидзе.
Блогер расследователь Иракли Комахидзе сообщал, что в Украине ликвидировали 59-летнего Николая Евсюкова. Контракт с российскими оккупационными войсками он подписал в марте.
В России написали, что на войне в Украине ликвидирован 44-летний фанат московского ЦСКА Максим Шманин. Уроженец Московской области пошел на войну после полномасштабного военного вторжения России.
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