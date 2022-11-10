РФ под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины – генсек НАТО / УНИАН

Украинская армия всё сильнее давит на российских оккупантов. В Херсоне ситуация сложилась таким образом, что захватчикам придется покинуть город.

Так прокомментировал заявления российской стороны о переброске войск из Херсона и правобережья Херсонщины на левый берег Днепра генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в разговоре с журналистами после встречи с премьерминистром Италии Джорджией Мэлони в Риме 10 ноября, сообщает The Guardian.

Столтенберг подчеркнул, что уход российских войск из Херсона будет еще одной победой Украины.

"Очевидно, что Россия находится под сильным давлением, и если они уйдут из Херсона, это будет еще одна победа для Украины", – сказал Столтенберг.

Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в информационной тишине во время наступления на Херсонщине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

10 ноября стало известно, что украинские военные освободили еще два села в Херсонской области. В частности, они деоккупировали Киселевку, которая расположена в 15 километрах от Херсона, а также село Борозенское.

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