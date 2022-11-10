"Мастера обмана и маскировки": экс-командующий армией Британии предупредил о подлости РФ в Херсоне

Украинское командование должно задуматься, не готовят ли оккупанты какую-то провокацию / Фото УНИАН, скриншот

Отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ. Такое мнение озвучил лорд Ричард Даннатт, бывший командующий британской армией, передает Sky News.

По его словам, "жест доброй воли" россиян в Херсоне "вероятно, является поворотным моментом в этой кампании". Объявление, сделанное россиянами, может быть частью "искреннего желания" перегруппироваться или же уловкой, чтобы побудить Силы обороны Украины продвигаться вперед. Британский экс-командующий сказал, что русские – "мастера обмана и маскировки".

"Я думаю, что с тактической точки зрения это в их интересах", – сказал Даннатт.

По мнению военного, украинское командование должно задаться вопросом, не готовят ли оккупанты для них какую-то провокацию.

"Я думаю, что нам всем нужно следить за этим очень внимательно", – сказал он.

Бывший командующий британской армией также дал совет высокопоставленным российским военным - подумать о перевороте против режима Путина.

"Если бы я был генералом Герасимовым, начальником российского генерального штаба, я бы очень сильно задумался, как я могу организовать переворот в Кремле, чтобы избавиться от этого ублюдка Путина?" – заявил Даннатт.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

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