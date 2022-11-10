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Осталось 15 км до Херсона: ВСУ освободили еще два села и подходят к оккупированному областному центру

10 ноября 2022, 15:20

Защитники Украины выгнали оккупантов из населенных пунктов Киселевка и Борозенское.

Украинские военные освободили села Киселевка и Борозенское в Херсонской области
Украинские военные освободили села Киселевка и Борозенское на Херсонщине/ Telegram

Украинские военные освободили еще два села в Херсонской области. В частности, они деоккупировали Киселевку, которая расположена в 15 километрах от Херсона.

Соответствующее видео защитники Украины обнародовали в соцсетях. В видеоролике видно, как боец ВСУ заходит в село.

"Киселевка наша. Заходим. Противник просто сбежал. Слава Украине!" – говорит украинский воин на видео.

Это село расположено в Чернобаевской сельской общине Херсонского района.

Киселевка Херсонская область
скрин

Второй населенный пункт, который освободили украинские воины – село Борозенское. Его взяли под контроль подразделения Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Фотографии украинских воинов в этом селе появились в соцсетях.

Борозенское Херсонская область
Украинские воины в Борозенском на Херсонщине/ Telegram

Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

В издании SkyNews отмечают, что вчерашнее решение российского генералитета отдать приказ о выводе оккупационных войск из Херсона кажется "необходимым унижением". Российские оккупанты, оказавшись на западном берегу Днепра, теперь перед неприятным выбором ‒ остаться и медленно погибать под украинскими бомбардировками или отступать и дожить до следующих боев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в информационной тишине во время наступления на Херсонщине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

Напомним, украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В целом уже освобожден 41 населенный пункт. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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