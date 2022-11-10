"Шанс выпадает раз на 1000 лет": союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу - Арестович

Союз Украины и Польши будет влиять на всю Европу / Коллаж фото Офис президента, УНИАН

Украине необходимо вступить в союз с Польшей, который позволит создать силу, влияющую на весь европейский континент. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Нам нужно будет найти кооперацию с Польшей, так как мы одновременно союзники, но и конкуренты за влияние и лидерство в регионе. Когда Украина ушла от Польши и вступила в союз с Московией, то первая сильно просела, а вторая резко начала подниматься", - написал Арестович.

Он отметил, что первые шаги к такой кооперации уже были сделаны. Такой тесный союз разделит Европу и Азию и стане "донором безопасности, хорошо зарабатывающий на транзите",

"Такой шанс выпадает один раз на тысячу лет. Нечто подобное делал Святослав Хоробрий. Мы должны выстроить отношения так, чтобы воспользоваться этим шансом", - отметил Арестович.

Украина подала заявку в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября после того, как глава страны-агрессора РФ Владимир Путин решил подписать бумажки об аннексии украинских территорий, заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению украинского гаранта, Киев уже прошел свой путь, чтобы присоединиться в Альянсу. Украину де-факто союзник блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО.

Они призвали Альянс усилить военную помощь Киеву и потребовали от России забрать свои войска с украинских территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы по вступлению Украины в НАТО. Дверь для Киева в Альянс открыты. Но решение должны одобрить все 30 стран блока.

Другие новости: