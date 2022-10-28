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Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие

28 октября 2022, 20:44

Пакт Россия-НАТО в 1997 году фактически аннулирован из-за агрессивных действий России.

Польша, ядерное оружие
Польша / pixabay

Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что после вторжения войск России в Украине они полностью аннулировали пакт с НАТО 1997 года, запрещающий размещать дополнительные силы в Восточной Европе.

Он отметил, что теперь Польша хочет ядерное оружие от Североатлантического альянса.

"Президент Польши Анджей Дуда обсуждал с США возможность участия в программе Nuclear Sharing. Эта программа предполагает, что страны-члены НАТО, не имеющие ядерного оружия, могут получить ее от альянса. Однако официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что сейчас у США нет планов размещать ядерное оружие в любой стране, вступившей в НАТО после 1997 года", - сказал он.

При этом Кумох заявил, что пакт Россия-НАТО в 1997 году фактически аннулирован из-за агрессивных действий России.

"В 1997 году был подписан пакт Россия-НАТО, на основе которого существует убежденность в том, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО в Восточной Европе не следует размещать. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот акт мертв, Россия просто аннулировала его агрессией против Украины", - сказал Кумох.

Также он заявил, что Польша остается очень заинтересованной в размещении сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.

Угроза Путина применить ядерное оружие

Руководитель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды прибегал к риторике, связанной с угрозами применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября, когда подписывал бумажки об аннексии украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такой сценарий исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, последует моментальная реакция мира. Россию, по его словам, в таком случае ждет мгновенный крах. Путина уже предупредили о последствиях.

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НАТО ядерное оружие Польша Россия
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