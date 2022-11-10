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На Херсонском направлении ВСУ освободили 41 населенный пункт - Залужный

10 ноября 2022, 13:45

Валерий Залужный отметил, что пока что не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона.

Валерий Залужный
Наступательная операция продолжается в соответствии с планом, сказал Валерий Залужный / Фото УНИАН, facebook.com/CinCAFU

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории.

"На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв. км", - написал Залужный в Telegram.

При этом Залужный отметил, что пока что не может подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Наступательная операция продолжается в соответствии с планом.

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск", - добавил он.

Ситуация Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

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