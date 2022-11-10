"Необходимое унижение": ВСУ почти не оставили врагам выбора на Херсонщине - SkyNews

ВСУ почти не оставило врагам выбора на Херсонщине - SkyNews/ t.me/zedigital и 10 горно-штурмовая бригада ВСУ

Вчерашнее решение русского генералитета отдать приказ о выводе оккупационных войск из Херсона кажется "необходимым унижением". Об этом говорит в своем материале для портала SkyNews журналист и редактор отдела безопасности и обороны Дебора Хайнс.

Она говорит, что мало кто из экспертов сомневается, что ВСУ захотят продолжать воевать ‒ при условии, что их западные партнеры продолжат поставки оружия и боеприпасов.

А русские оккупанты, оказавшись на западном берегу Днепра, встали перед неприятным выбором ‒ остаться и медленно погибать под украинскими бомбардировками либо отступать и дожить до следующих боев.

Хайнс утверждает, что обе стороны истощены, понесли тяжелые потери и сталкиваются со все более сложными боевыми условиями ‒ по мере приближения зимы, падения температуры и ухудшения видимости.

Что же касается российского диктатора Владимира Путина, то он, несомненно, будет надеяться — как это слишком часто случалось в прошлом, — что способность стран Запада придерживаться курса на поддержку Украины пошатнется (когда внутриполитическая ситуация там станет очень жесткой и слишком изменится после нескольких избирательных циклов).

Ситуация в Херсонской области

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне было взорвано два моста – Дарьевский и Тягинский. Опубликованы соответствующие фотоснимки. Мосты взорваны, вероятно, войсками РФ. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупационная армия РФ взорвала все мосты на правобережье Херсонской области.

Министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон. Они собираются переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины могут потратить от пяти дней до двух-трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

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