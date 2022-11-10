ВСУ продвигаются на Херсонщине: враг перемещает силы, часть войск еще на правобережье – ОК Юг

ВСУ не разглашают условия и направления своего наступления - Гуменюк / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Херсонской области и продвигаются вперед. Войска РФ перемещают вооружение, технику и подразделения в регионе. На правобережье еще остаются некоторые части вражеских сил. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ следят за действиями российской оккупационной армии на Херсонщине. Противник проводит маневры – идет перемещение вооружений, техники и подразделений. Часть сил врага остается на правобережье.

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Они (войска РФ) перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается войска операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу", - объяснила ситуацию Гуменюк.

По словам представителя ОК Юг, в ходе военной операции под давлением ВСУ линия фронта меняется, однако "комментировать ее пока неуместно".

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что информация по освобождению Снигиревки Николаевской области (Херсонское направление) появится после того, как ВСУ смогут там закрепиться.

Шойгу заявил о выводе войск РФ из Херсонской области

Министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии из правобережной части захваченной Херсонской области. В том числе, и с оккупированного Херсона.

Такое решение было озвучено после доклада командующего войсками врага в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что Москва больше не может снабжать свою группировку в этой части региона.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинские войска на Херсонском направлении разрушили пути логистики и нарушили систему управления подразделениями РФ.

У врага не оставалось других возможностей, кроме как бежать. Однако пока ВСУ не могут ни подтвердить, ни опровергнуть выход оккупантов из Херсона.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ВСУ продолжают наступление и освобождают все свои территории. Работа идет и по Херсону с Херсонской областью. Планы рождаются в узком кругу и выполняются в тишине.

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