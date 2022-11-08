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Украина освободит Крым к лету: Ходжес рассказал, когда начнется операция

8 ноября 2022, 12:09

Бывший командующий Сухопутных сил США поделился своем видением ситуации на фронте.

ходжес, война
Украина освободит Крым к лету / скриншот, УНИАН

Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны русских.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Радио Свобода отметил, что если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область все ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим прекрасно справятся HIMARS.

"И как только они (ВСУ - ред.) начнут применять высокоточное оружие по российских авиабазах и пунктах хранения или материально-технического обеспечения и военно-морских объектах в Крыму, то я думаю, что Крым станет непригодным для обороны русских. И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету", - заявил Ходжес.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

Украина планомерно движется к освобождению Крыму, и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бен Ходжес новости Крыма
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