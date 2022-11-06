ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогноз

Олег Жданов прокомментировал перспективы освобождения Крыма / Коллаж Главред, УНИАН

Вопрос освобождения Крыма может быть решен дипломатическим путем, о чем якобы существуют негласные договоренности, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обещал западным партнерам не воевать с Россией за Крым, сказал он отвечая на вопросы читателей на своем Youtube-канале.

Эксперт напомнил, что об этом недавно рассказал посол Франции в Украине, отвечая на вопрос об освобождении захваченных украинских территориях.

"У меня тоже складывается впечатление, что существуют какие-то договоренности по линии Минских соглашений. Хотелось бы услышать от наших официальных лиц, что мы будем отвоевывать, что мы собираемся отложить в долгий ящик до переговорного процесса… Почему на западе есть обещания президента, о которых не знает общество?", — говорит он.

Военный эксперт добавил, что оккупанты за несколько лет построили укрепленную линию обороны вдоль административной границы между Крымом и материковой Украиной.

"Они создали укрепрайон и все восемь лет на этом укрепрайоне несли боевое дежурство. Там на ротационной основе менялись войска", — добавил Жданов.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

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