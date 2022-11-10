Быстрое наступление на Херсонщине: ВСУ освободили еще четыре села на юге

ВСУ освободили еще четыре населенных пункта на юге/ скрин

Украинские военные в четверг, 10 ноября, освободили на юге нашего государства еще четыре населенных пункта.

В сети появилось видео как защитники Украины устанавливают флаг в селе Станислав, расположенном в Херсонском районе Херсонской области. И пока военный цепляет флаг, местные жители, которые долгое время находились под российской оккупацией, поют гимн Украины.

Также стало известно, что украинские воины деоккупировали села Бобровый Кут (Херсонская область), Евгеньевка и Павловка (оба – Николаевская область на границе с Херсонской).

Видео из этих освобожденных населенных пунктов также появились в сети.

"Докладываю. 10 ноября два населенных пункта – Бобровый Кут и Евгеньевка – взяты под контроль Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", – говорит на одном из видеороликов украинский воин.

Защитники Украины продолжают продвижение в Херсон.

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Выход российских оккупантов из Херсона

Ранее Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Штаты фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако, по его словам, вывод войск, которые насчитывают около 20-30 тысяч человек, может затянуться на дни или даже недели.

В то же время бывший командующий британской армией Ричард Даннатт отметил, что отступление российских оккупантов из Херсона станет стратегически серьезным шагом назад для России. Однако с тактической точки зрения это может быть в интересах РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные нуждаются в информационной тишине во время наступления на Херсонщине, чтобы каждый следующий шаг защитников Украины оставался неизвестным врагу.

10 ноября стало известно, что украинские военные освободили еще два села в Херсонской области. В частности, они деоккупировали Киселевку, которая расположена в 15 километрах от Херсона, а также село Борозенское.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страна-агрессор Россия сейчас находится под давлением, отступление оккупантов из Херсона станет еще одной победой Украины.

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