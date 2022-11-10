Со здоровьем у диктатора явные проблемы: нездоровый Путин решил 'залечь на дно'

У Путина целый "букет" болезней / kremlin.ru

На фоне постоянного стресса из-за провалов в войне против Украины здоровье кремлевского диктатора Владимира Путина с каждым днем ухудшается. У Путина постоянная тошнота, приступы кашля, головокружение и еще целый "букет" разнообразных симптомов.

"В связи с онкологией у Путина серьезные проблемы с пищеварением и он последние несколько месяцев находится на жесткой диете. Плюс приступы кашля, головокружение, нарушения сна, боли в животе, постоянная тошнота, и это не считая проблем с проявлением симптомов болезни Паркинсона и шизоаффективного расстройства. Путин постоянно принимает лекарственные препараты, а подготовить президента к показу на публике становится все сложнее. К этому стоит добавить риски в плане личной безопасности", - пишет Telegram-канал Generall SVR.

Отмечается, что из-за всего этого "букета" проблем Путин принял решение после Нового года перейти в режим самоизоляции и проводить большую часть времени в одной из резиденций, оборудованных так называемым "бункером". Однако сроки реализации этого плана пока точно никому не известны.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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