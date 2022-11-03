Путин на обезболивающих: появились новые слухи о болезнях российского диктатора

Российское руководство всячески отрицает и скрывает тот факт, что Путин серьезно болен.
У президента РФ Владимира Путина диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. Состояние здоровья кремлевского диктатора постепенно ухудшается.
Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля и собственные источники в российской разведке.
"Я могу подтвердить, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует", - заявил в электронном письме инсайдер российских спецслужб.
По его словам, "этот факт будет всячески отрицаться и скрываться".
Кроме этого, по словам этого же источника, Путина регулярно "пичкают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который ему недавно диагностировали.
Инсайдер также рассказал о слухах, которые ходят в близком окружении Путина, что, кроме рака поджелудочной железы, у хозяина Кремля обнаружили также рак простаты.
Источник издания также уверяет, что все имеющиеся заболевания не только провоцируют у Путина "сильные боли", но и другие побочные эффекты, включая одутловатость лица и провалы в памяти.
Что известно о болезнях Путина
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.
Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.
К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.
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