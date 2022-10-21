'До Гааги не протянет': Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор Путин

Пономарев заявил, что Путин не протянет и пол года / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 70 лет, вряд ли протянет до своего следующего дня рождения. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев во время чата на Главреде.

"Да уже все. Украинская армия будет наступать. Недовольство будет расти. Так долго петлять уже невозможно. Поэтому, когда все только началось, я говорил, что Путин отмечает свое 70-летие, которое было 7 октября, в последний раз, и я стою на этой позиции", - заявил экс-депутат Госдумы.

Как отметил Пономарев, есть много вариантов относительно того, как умрет глава Кремля. "Может, отравится, может, пуля, может веревка. Но до суда он не доживет, в этом я уверен", - сказал он.

Также российский оппозиционер высказал предположение, что после смерти Путина к власти может прийти такой же диктатор как и его предшественник.

"Если оставить эту ситуацию на самотек, никак не пытаться принимать в ней участие, на нее влиять, то такая вероятность, конечно, есть", - сказал Пономарев.

По его словам, в РФ сейчас есть лжепатриоты (такие как бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин), которые раскручивались с помощью пропаганды и показывали, что они готовы драться, готовы проливать свою и чужую кровь.

"Важно, что они готовы проливать свою кровь. Это люди ценят, потому что считают, что это говорит об искренности их позиции. В отличие от лицемерной власти, которая сейчас царит в Кремле", - подчеркнул он.

Как отметил Пономарев, после смерти Путина в России начнут борьбу революционные повстанцы – люди, занимавшие во время этой войны правильную позицию.

"Конечно, это будут не либералы – либералов не любят, но какой-то союз "левых" и националистов вполне может прийти к власти в качестве переходного революционного правительства и запустить процесс перезагрузки государственности, в ходе которого люди изберут новую власть", - сказал экс-депутат Госдумы.

Путин страдает серьезными заболеваниями

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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