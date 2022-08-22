"Телохранители видят, что Путин увядает": эксперт рассказал, как "уберут" больного диктатора

Владимир Путин, ФСО / скриншот

Российского диктатора Владимира Путина ликвидируют сотрудники службы безопасности ФСО РФ как только поймут, что он увядает.

В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что чем больше силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч россиян - возможно, 70 или даже 100 тысяч, тем быстрее и наиболее вероятно, что Путин будет ликвидирован сотрудниками службы безопасности ФСО РФ.

"То есть это "личкари" - те силовики, которые лично охраняют Путина. Ведь в ФСО сотрудники, которые работают в аналитическом подразделении, его личные телохранители, обслуга, видят, что Путин увядает - у него действительно тяжелое онкологическое заболевание, это видно по визуальным признакам, когда не используются его двойники. И когда они поймут, что он стал недееспособен и страна потерпела поражение, они просто его тихо физически ликвидируют", - пояснил эксперт.

Также он отметил, что большинство граждан России ненавидят украинцев и европейцев и действительно готовы убивать украинцев, то к власти придет какой-нибудь условный Ваня Хунтин, который, возможно, попытается каким-то образом ускорить исторический процесс и усилить российскую агрессию.

"Уже после ряда военных поражений, в самой верхушке начнётся брожение, потому что новый Вася Хунтин не обретет поддержку и консенсус среди всех российских силовых структур. Потому что силовиков в РФ слишком много - это различные кланы, у каждого из которых существуют свои финансовые интересы внутри системы. И, естественно, та личность, которая придет после Путина, не будет такой харизматичной, при всей своей агрессивности. Даже если одна часть силовиков поставит такую фигуру, то другая будет считать ее ничтожеством, в результате чего усилится подковерная борьба между силовыми кланами в Кремле, что в конце концов может привести к гражданской войне на территории РФ", - подытожил эксперт.

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Также мы сообщали, что политолог Соскин прогнозирует серьезное сражение ВСУ с войсками России на юге. Как полагает аналитик, перед началом военной операции по освобождению Крыма, нужно избавить от российской оккупации южные украинские земли.

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