УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Телохранители видят, что Путин увядает": эксперт рассказал, как "уберут" больного диктатора

22 августа 2022, 11:56

Владимир Путин будет устранен своим же окружением, считает Юрий Шулипа.

Владимир Путин, ФСО
Владимир Путин, ФСО / скриншот

Российского диктатора Владимира Путина ликвидируют сотрудники службы безопасности ФСО РФ как только поймут, что он увядает.

В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа пояснил, что чем больше силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч россиян - возможно, 70 или даже 100 тысяч, тем быстрее и наиболее вероятно, что Путин будет ликвидирован сотрудниками службы безопасности ФСО РФ.

"То есть это "личкари" - те силовики, которые лично охраняют Путина. Ведь в ФСО сотрудники, которые работают в аналитическом подразделении, его личные телохранители, обслуга, видят, что Путин увядает - у него действительно тяжелое онкологическое заболевание, это видно по визуальным признакам, когда не используются его двойники. И когда они поймут, что он стал недееспособен и страна потерпела поражение, они просто его тихо физически ликвидируют", - пояснил эксперт.

Также он отметил, что большинство граждан России ненавидят украинцев и европейцев и действительно готовы убивать украинцев, то к власти придет какой-нибудь условный Ваня Хунтин, который, возможно, попытается каким-то образом ускорить исторический процесс и усилить российскую агрессию.

"Уже после ряда военных поражений, в самой верхушке начнётся брожение, потому что новый Вася Хунтин не обретет поддержку и консенсус среди всех российских силовых структур. Потому что силовиков в РФ слишком много - это различные кланы, у каждого из которых существуют свои финансовые интересы внутри системы. И, естественно, та личность, которая придет после Путина, не будет такой харизматичной, при всей своей агрессивности. Даже если одна часть силовиков поставит такую фигуру, то другая будет считать ее ничтожеством, в результате чего усилится подковерная борьба между силовыми кланами в Кремле, что в конце концов может привести к гражданской войне на территории РФ", - подытожил эксперт.

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Также мы сообщали, что политолог Соскин прогнозирует серьезное сражение ВСУ с войсками России на юге. Как полагает аналитик, перед началом военной операции по освобождению Крыма, нужно избавить от российской оккупации южные украинские земли.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:16

Эксклюзивно в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова совершила магический ритуал и сожгла в костре кокошник

11:56

"Телохранители видят, что Путин увядает": эксперт рассказал, как "уберут" больного диктатораВидео

11:53

"Нож в спину": Данилов рассказал, как Беларусь нагло обманула УкраинуВидео

11:51

Загулял с Канделаки и "маленькое мужское достоинство": Скабеева разводится и будет уволена

11:49

"Бавовна в Донецке": горит база российского батальона "Пятнашка", много погибшихВидео

Реклама
11:47

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

11:35

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

11:04

"Он подписал договор с дьяволом": экстрасенс Макс Гордеев раскрыл секрет двойников ПутинаВидео

11:01

На фоне слухов о раке: в сеть слили фото Андрея Малахова без парика

10:52

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

10:51

"Второго шанса может не быть": сейчас Украина может вернуть все свои территории - ЖдановВидео

10:46

День флага 2022: дата, история государственного символа Украины и поздравления

10:24

Украина получит 300 дронов-камикадзе от Австралии: на что способна уникальная разработка

10:22

"На восстановление уйдет 10-20 лет": эксперт описал 2 сценария жизни в Украине – в случае победы и пораженияВидео

10:17

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, в ФСБ покушение готовили две недели - СМИ

09:52

"У Путина только два пути": Соскин рассказал, когда россияне решатся ликвидировать диктатора

09:33

Ждала 5 месяцев: собака в Макарове героически дождалась своих хозяев и встретила их с сюрпризомВидео

08:57

Украина вплотную подошла к переломному моменту: Жданов рассказал, что нужно для разгрома РоссииВидео

08:52

Гороскоп на сегодня, 22 августа 2022: Ракам – закон бумеранга, Скорпионам – знаки судьбы, Козерогам - деньгиВидео

08:47

Подрыв Дугиной: похоже на шоу, организованное своими жемнение

Реклама
08:46

"Они подонки": российский десантник сам сдался в плен из-за трусости офицеров РФВидео

08:06

ВСУ уничтожили две вражеские установки С-300 на юге: после ударов у оккупантов серьезные потериВидео

08:01

Должны быть готовы к любому сценарию: британским военным сказали готовиться воевать против РФ – СМИ

07:22

Если РФ устроит судилище над пленными в Мариуполе, разговоров больше не будет - ЗеленскийВидео

06:44

Наступление РФ на востоке достигло кульминации, оккупанты не смогут захватить больше территорий – ISWВидео

06:02

Забрезжил свет в конце тоннеля: когда закончится война в УкраинемнениеВидео

05:00

Если ВСУ выйдут на границы 24 февраля, Путина в РФ отстранят от власти – экспертВидео

03:47

От этой Клаудии течет Шиффер: 51-летняя немецкая модель покрасовалась в крошечном черном бикини

03:20

Самые вкусные сосиски, от которых невозможно отказаться: простой рецептВидео

03:15

"Государство уже банкрот": гривна может подешеветь на 20% - тревожный прогноз экспертаВидео

02:40

Резко налетит осень: синоптики назвали дату существенного похолоданияВидео

02:00

Военный эксперт пояснил, как и когда на войне начнется перелом в пользу ВСУВидео

01:30

ВСУ дойдут до Урала: украинской армии не будет равных в мире - экспертВидео

00:52

Участник Холостячки женился на своей "до проектной" девушке

00:51

Приметы на 22 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы весь год прошел удачноВидео

00:03

Дочь Стаса Михайлова с грустными глазами отметила 13 лет в клубе, где членство стоит 300 тысяч долларов

21 августа, воскресенье
23:45

"Несогласные - на выход!": известная российская телеведущая поддержала войну и оскорбила украинцевВидео

23:36

"Дмитрий счастливый мужчина": жена Комарова Александра Кучеренко очаровала фанатов элегантным луком

23:24

Байден, Джонсон, Макрон и Шольц провели срочные переговоры из-за Украины: первые подробностиВидео

23:15

Санкции ультрабогатым россиянам не помеха: жена Пескова перебила посуду в ГрецииВидео

Реклама
23:10

Украинские военные эвакуировали принудительно мобилизованных в "ЛНР": как спастись от оккупантовВидео

22:55

"Узнала за пару месяцев до смерти": муж Русланы Писанки рассказал про смертельную болезнь актрисыВидео

22:29

"Ликвидируют токсичных фигур": в РФ началась борьба элит за место в постпутинской России - экспертВидео

22:14

Елена-Кристина Лебедь показала "воздушные шарики" в бикини

22:09

Харьков в огне: оккупанты нанесли мощный удар по городуВидео

21:55

Россия в панике закрывает воздушное пространство в трех областяхВидео

21:32

За подрывом машины Дугина стоят российские партизаны: они угрожают убить Путина - оппозиционерВидео

21:19

"РФ входит в военно-кадровый кризис": у Зеленского сделали заявление о переговорах с ПутинымВидео

20:57

Идут мощные бои: где на Донбассе оккупанты имеют успехиВидео

20:32

16-летняя дочь Ольги Фреймут показала романтическое воссоединение с возлюбленным

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять