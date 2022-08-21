Для России удары по Крыму равносильны уничтожению крейсера "Москва" - Юрий Шулипа

Украина может начать возвращать Крым уже к лету 2023 года - Юрий Шулипа / Reuters, facebook.com

Удары по военным объектам в Крыму, которые вот уже две недели гремят на оккупированном полуострове, наносят России не только серьезный материальный ущерб, но и полностью развеивают мифы о том, что Россия действительно может себя защитить.

В интервью Главреду директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал о том, когда может начаться процесс деоккупации Крыма, как скоро ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, что будет с Путинымм и Россией, если он проиграет битву за Донбасс, почему Россия не признает причастности ВСУ к ударам по Крыму, может ли она применить ядерное оружие и почему не произойдет нападение Беларуси.

Что Россия хранила на базе боеприпасов в Джанкое? Насколько этот удар болезненный для РФ?

Для России по степени болезненности удар по авиабазе в районе Новофедоровки, при котором было уничтожено (по различным данным) около 20 самолетов и около 100 российских военных, более болезненный, чем уничтожение крейсера "Москва". На самом деле, это обычная ситуация - Украина имеет на это полное право. Более того - ВСУ обязаны уничтожать военную инфраструктуру противника на всей своей территории. А Крым, как известно, территория Украины. Что касается конкретно боеприпасов, то на складе в Гвардейском располагалось значительное количество реактивных снарядов, в том числе РСЗО "Град", а также ракеты меньшей дальности класса "Искандер". Плюс там еще имеется и вертолетная авиация.

Насколько эти удары могут стать массовыми и о чем они свидетельствуют? Почему именно сейчас?

Дело в том, что эти удары происходят в зависимости от наполнения ВСУ различными видами западных высокоточных вооружений. И это свидетельствует о том, что Украина ведет контрнаступательные действия дистанционного характера по освобождению всех временно захваченных территорий.

Что касается временно оккупированного Крыма, то здесь контрнаступательные действия направлены на снижение военного потенциала агрессора и имеют особое тактическое значение для ВСУ, поскольку временно оккупированный Крым превращен российскими захватчиками в крупнейшую военную базу на территории Европы.

То есть эти действия можно рассматривать как подготовку к деоккупации Крыма?

Да. Но повторюсь, что их нужно рассматривать в комплексе – с одной стороны, это действительно военные контрнаступательные действия, которые направлены на снижение наступательного потенциала, а с другой – контрнаступательные действия, направленные на деоккупацию Крыма.

Когда, по-вашему, можно будет говорить о деоккупации Крыма в широком смысле? Когда это может случиться – после каких событий?

Для меня знаковым событием станет поражение российских захватчиков на Донбассе. Конечно же, после освобождения Херсонской и Запорожской областей. И после того, как будет разгромлен основной потенциал противника, то автономную республику Крым силам обороны Украины будет освобождать гораздо безопаснее, чем Донбасс.

И тут нужно учитывать фактор ленд-лиза. Ведь с начала октября в рамках ленд-лиза Вооруженные силы должны максимально насытиться самолётной, ударной, стратегической, тактической, беспилотной и прочей авиацией, чтобы этих воздушных средств максимально хватило на полномасштабную военную операцию по освобождению захваченного Донбасса. И если Россия потерпит тактическое поражение на донбасском театре военных действий, то Крым можно будет освободить. Мы можем прогнозировать только приблизительные сроки освобождения всех захваченных территорий Украины. Но это освобождение полностью зависит от насыщения Вооруженных Сил Украины различными видами высокоточных западных вооружений - приблизительно оно может быть в начале лета 2023 года.

Украине сейчас нужно создавать свою систему военно-промышленного комплекса, параллельно с западными поставками вооружения и ленд-лизом. Не исключаю, что в дальнейшем может идти речь о межправительственном соглашении между Украиной, Польшей, странами Балтии, возможно Чехии и Словакии по созданию общего военно-промышленного комплекса. Потому что российская угроза для всех общая и если бы не было Украины, то Путин, безусловно, начал бы войну со странами Балтии. Тем более, что такие планы у него имеются – они были сформированы ещё, насколько мне известно, весной 2020 года и даже озвучивались российскими пропагандистами. А поэтому военно-промышленный комплекс Украины, а лучше - общий ВПК стран восточного партнерства должен производить достаточное количество всех необходимых для вооружения, начиная от бронежилетов, патронов, пистолетов, пулеметов и заканчивая ракетами малой и средней дальности.

Украине для того, чтобы закрыть военные заводы от военных ударов в рамках грантовой помощи, которую оказывает нам Пентагон, необходимо запросить не менее чем по 50 противоракетных комплексов THAAD и Patriot. Например, Patriot можно разместить на прифронтовых территориях, поскольку они многоаспектны и могут бороться как с ракетными, так и воздушными целями.

Противоракетный комплекс THAAD, в котором размещается 8 "антиракет", способен уничтожить любую ракету, в том числе - и стратегическую баллистическую межконтинентальную, если вдруг РФ придёт мысль нанести удар по Украине именно такой ракетой. Поэтому комплексы THAAD должны закрыть все промышленные предприятия, которые будут заниматься обеспечением военно-промышленного комплекса и на первом этапе этого должно хватить. Потому что Украина исторически обречена иметь самую сильную и мощную армию в Европе. Даже если Российская Федерация потерпит поражение, то на её место, ввиду того, что в геополитике не бывает вакуума, выйдет Китай. Китай, как известно, враг, агрессор для стран западной цивилизации и Украине в долгосрочной перспективе придётся иметь дело не с путинской Россией, а с Китаем, который более прагматичен в своей экономической экспансии и стремится навязать миру свои ценности. Тем не менее, Украина будет являться восточным форпостом Европы.

Возвращаясь к взрывам в Крыму, хотела бы уточнить - есть ли какие-то цели в Крыму, которые ВСУ важно поразить, чтобы сдержать РФ?

Нужно исходить из того, что это вопрос командования Вооруженных Сил Украины – им должно быть виднее, какие конкретно цели в Крыму необходимо поражать. Но с моей точки зрения, необходимо уничтожить, как минимум, ещё четыре оставшихся военных аэропорта – в районе Феодосии, Севастополя, Симферополя и Джанкоя. Там находятся достаточно серьезные вертолетные ударные соединения, которые, при правильном планировании военной операции, можно уничтожить. Также нужно уничтожать казармы, где располагается живая сила противника, чего кстати Вооруженные Силы Украины пока не делают. ВСУ слишком гуманно относятся к противнику, хотя казармы - это объекты, которые также должны подлежать ликвидации.

Ну и, соответственно, Крымский мост, о котором тоже неоднократно говорили. Несмотря на то, что Россия удерживает под своим контролем так называемый сухопутный коридор между своей международно признанной границей в Ростовской области и оккупированным Крымом, основные поставки вооружений, которые идут на фронт (в том числе - на Донецкое, Запорожское, Херсонское направление), осуществляются через этот мост. Поэтому нужно уничтожить и автомобильную, и железнодорожную его часть.

Когда лучше всего это сделать - тогда, когда Украине будут поставлены соответствующие ракеты дальности свыше 300 км, ракеты ATACMS. Получив данные о том, что по железнодорожной части Керченского моста идёт эшелон с российским боеприпасами, можно нанести по нему одиночный или групповой удар ракетами, и от детонации боеприпасов в этом эшелоне можно уничтожить оба моста – как железнодорожный, так и автомобильный.

А как Россия ответит на удары по Крымскому мосту - может ли она, как существует мнение, пойти во все тяжкие и применить тактическое ядерное оружие?

Нет. Если посмотреть ядерную доктрину, которая была утверждена Путиным в 2020 году с подачи Патрушева, то в ней речь идёт о том, что Российская Федерация может применить ядерную доктрину, только когда на неё напали с применением ядерного оружия или если поставлено под угрозу существование самого государства. Но от того, что Россия будет изгнана с временно оккупированного Крыма, а в России будут освобождены Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, её существование в любом случае не прекратится. И это не повод для них применять тактическое ядерное оружие.

Кроме того, Россия не может отвечать в силу идиотизма её же системы. Потому что в роспропаганде существует устойчивый миф (для адекватных людей - миф, а для россиян - аксиома, не требующая доказательств) о том, что в Крыму самая мощная ПВО и ни один удар по Крыму не страшен. И поэтому все, что сейчас происходит в отношении взрывов складов, аэропортов в Крыму российская пропаганда выдает за несчастный случай или, как максимум, диверсии. Эта же позиция останется и в дальнейшем. Потому что признать то, что Украина уничтожила Крымский мост, значит поставить под сомнение всю военную деятельность России в Крыму. В частности, что С-300 и С-400, которые там размещены, с военной точки зрения недееспособны и Россия не может себя защитить. Ведь таким образом, не только для россиян, но и для всего мира полностью развеивается миф о серьезности, мощности и качественности российского оружия.

Если Украина все-таки ударит по Крымскому мосту, поскольку Россия же называет Крым российской территорией, то выйдет, что мы якобы покушаемся на российскую территорию. Не на оккупированную, как считает весь мир, а на российскую. Что тогда Россия может сделать - какие у нее есть варианты?

Будет такая же ситуация, которая уже была после уничтожения крейсера "Москва" и объектов военной инфраструктуры на территории временно оккупированного Крыма. То есть сначала будут говорить, что это, мол, произошла детонация боеприпасов, потом они могут сказать, что это якобы был теракт.

Но если они начнут выдвигать версию о теракте, то таким образом они поставят под сомнение дееспособность своих спецслужб – МВД, ФСБ и прочих силовых структур, которые охраняют Крымский мост. Потому, по всей видимости, они просто стыдливо отмолчатся или выберут ложную версию, которая во многом приемлема для Украины. Нужно обратить внимание, что Украина развеяла миф о качественности и эффективности российских вооружений после взрывов, которые произошли в Крыму и сама создала важные прецеденты того, что она может в любой момент уничтожать объекты военной инфраструктуры противника в любом количестве.

Ранее была информация о том, что Россия стянула войска на южном направлении, создавая там некий железный кулак. Насколько удары по военным объектам в Крыму могут остановить РФ и заставить ее, если не передумать, то на некоторое время отложить планы по наступлению на юге?

Дело в том, что контрнаступательные действия Украины по ликвидации военной техники и складов боеприпасов агрессора уже привели к тому, что он лишен возможности дальнейших наступательных действий как на херсонском, так и на запорожском направлениях. И даже то, что сейчас происходит в России – они нагоняют живую силу, в местах лишения свободы проходит вербовка заключённых (чуть ли не в добровольно-принудительном порядке их заставляют воевать против Украины), формируют некие региональные боевые отряды – направлено лишь на то, чтобы залатать дыры в обороне в связи с потерей достаточно большого количества живой силы противника. Но о наступлении в данном случае не может идти речи.

Я так понимаю, что России все равно нужно будет отвечать на действия ВСУ. Может ли она, например, больше сконцентрироваться на других направлениях - например, донецком, харьковском. К тому же ситуация с Беларусью тоже в подвешенном состоянии - говорят, что они готовятся к массированным ракетным обстрелам. Как она дальше может действовать?

В ближайшее время, как мне представляется, от России стоит ожидать большей концентрации на донбасском театре военных действий – в Донецкой, Луганской областях. Россия будет пытаться продолжать делать то, что делала ранее, без каких-либо изменений. То есть завершить полную оккупацию Луганской, Донецкой области и, соответственно, в их административных границах. Но я не уверен, что Луганская и, тем более, Донецкая области будут полностью оккупированы. Шансов на это у РФ нет. Что касается нападения со стороны республики Беларусь, то мы видели информацию о том, что якобы 13 тысяч белорусских военнослужащих готовы напасть на Украину.

Но тут нужно исходить из следующего – сама белорусская армия недееспособна в военном плане. Она во многом деморализована, потому что белорусские военные не понимают задачи, то есть для чего им нужно нападать на Украину. Безусловно, белорусская армия будет действовать совместно с российской в случае военного вторжения. И к этим 13 тысячам белорусских солдат добавится ещё как минимум 5 тысяч российских захватчиков. Для Украины эта ситуация, естественно, не смертельна, но неприятна. И в данном случае я рекомендую нашему военным руководству применить стратегию "огневого вала" в отношении белорусских военных. То есть нужно провести такую операцию в координации ВСУ и ТРО в Волынской, Житомирской, Ровенской, Киевской областях – тех, которые непосредственно граничат с РБ. Также это относится и к Черниговской, если оттуда будут предприниматься попытки прохода на территорию Украины. Тогда, путём применения тактики огневого вала в течение суток 13 тысяч военнослужащих белорусской армии могут быть достаточно легко уничтожены.

Есть ли планы у России в ближайшее время идти совместно с белорусской армией с северного направления? То есть во второй раз идти в наступление на северные регионы и Киев?

Такой план может быть реализован только в одном случае – если ВСУ потерпят военное поражение на Донбассе. В настоящее время вероятность этого равна нулю и, соответственно, равно нулю нападение со стороны белорусской территории на Украину.

Насколько велики шансы на то, что во второй раз у них тут что-то может получиться?

С учётом того, что они начинают призывать в армию тех людей, которые никогда в жизни не держали оружия и создают добровольческие подразделения из тех лиц, которым уже за 50 лет, это говорит о том, что у них существенные проблемы с живой силой и они не могут решать своих задач на луганском, донецком, херсонском и мелитопольском направлениях. А это указывает на то, что даже в стратегической перспективе у них ничего не получится. То, что сейчас происходит - это, по большей части имитационные отвлекающие маневры. И само военно-политическое руководство страны-агрессора надеется, что если им каким-то чудом удастся победить силы обороны Украины, на юго-востоке, то они приступят к захвату Украины, но уже при поддержке Вооруженных сил Республики Беларусь. Но это - мифы и на сегодняшний день вероятность такого нападения равна нулю.

То есть в ближайшие месяцы этого, скорее всего, не произойдет?

Я предполагаю, что это уже не произойдет вообще никогда. По той простой причине, что после военно-стратегического поражения России в Украине, РФ перестанет существовать как государство.

Ранее вы говорили, что в принципе о поражении России можно будет говорить, если ВСУ уничтожат минимум 50 тысяч человек. Сейчас, судя по официальным цифрам, мы к этому приближаемся. Если Россия не добивается своих целей, какие у нее есть остаются выходы из ситуации?

Действительно, в широкомасштабной фазе российской агрессии критическое число безвозвратных потерь живой силы составляет 50 тысяч кадровых российских военнослужащих. Конечно, это не означает военно-стратегическую победу Украины, но России нечем будет удерживать фронты. То есть у Путина должен посыпаться фронт, что позволит силам обороны Украины перейти к полноценному контрнаступлению. Как они могут ответить? Тем же, чем отвечали после того, как потерпели поражение под Киевом и ушли с территории Киевской, Черниговской, Сумской, частично Харьковской областей и с острова Змеиный. То есть, по всей видимости, они могут также попытаться скрыть свое тактическое поражение, в том числе, после освобождения Херсонской и Запорожской областей неким актом "доброй воли".

Если у России действительно посыпятся фронты, насколько может растянуться горячая фаза или может наступить определенная заморозка, которая будет выгодна РФ?

Россия уже и так требует переговоров. Это заморозка уже должна была быть примерно в конце мая, когда Патрушев, Путин и прочие российские пропагандисты говорили о необходимости сесть за стол переговоров, чтобы зафиксировать статус-кво. Но важно понимать, что позиция России сохраняется до сих пор и, стоит отметить, что ядерный шантаж и акты международного ядерного терроризма, которые сейчас совершает РФ, захватив и заминировав Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, свидетельствуют о беспомощности России и настойчивом требовании сесть за стол переговоров.

То есть зафиксировать статус-кво, чтобы это было как некий большой Донбасс. Мира по-любому не будет - Россия будет продолжать поддерживать конфликт низкой интенсивности. Линия фронта уже не 300 км, а растянулась до 1300 км. И этот широкий фронт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не создаст соответствующие танковые, самолетные дивизии и прочее. Это то, что озвучивал неформальный голос Генштаба России Михаил Ходаренок - им нужно время, от 3 до 8 лет для того, чтобы они смогли нарастить свой военный потенциал, постараться обойти наложенные на них санкции, создать армию в количестве 2 миллионов человек, заложить в качестве безвозвратных потерь более полумиллиона, и осуществить в отношении Украины, стран Балтии, Молдовы быстрый блицкриг по нападению, поставить под ружье население оккупированных территорий и после этого начать большую конвенциональную войну во всей Европе. Это - основной стратегический замысел Путина и его окружения.

Что ждет самого Путина? Есть мнение, что если он уйдет от власти, то война в Украине, если не завершится полностью, то ее интенсивность может уменьшиться. Как будет дальше?

Существуют уже определенные аксиомы этой войны.

Чем больше силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч россиян - возможно, 70 или даже 100 тысяч, тем быстрее и наиболее вероятно, что Путин будет ликвидирован сотрудниками службы безопасности ФСО РФ.

То есть это "личкари" - те силовики, которые лично охраняют Путина. Ведь в ФСО сотрудники, которые работают в аналитическом подразделении, его личные телохранители, обслуга, видят, что Путин увядает - у него действительно тяжелое онкологическое заболевание, это видно по визуальным признакам, когда не используются его двойники. И когда они поймут, что он стал недееспособен и страна потерпела поражение, они просто его тихо физически ликвидируют.

Но здесь будет опасный период (и его тоже нужно учитывать). Поскольку большинство граждан России ненавидят украинцев и европейцев и действительно готовы убивать украинцев, то к власти придет какой-нибудь условный Ваня Хунтин, который, возможно, попытается каким-то образом ускорить исторический процесс и усилить российскую агрессию. Уже после ряда военных поражений, в самой верхушке начнётся брожение, потому что новый Вася Хунтин не обретет поддержку и консенсус среди всех российских силовых структур. Потому что силовиков в РФ слишком много - это различные кланы, у каждого из которых существуют свои финансовые интересы внутри системы. И, естественно, та личность, которая придет после Путина, не будет такой харизматичной, при всей своей агрессивности. Даже если одна часть силовиков поставит такую фигуру, то другая будет считать ее ничтожеством, в результате чего усилится подковерная борьба между силовыми кланами в Кремле, что в конце концов может привести к гражданской войне на территории РФ.

Если нынешний режим в России ослабнет, как это может повлиять на дальнейшую ситуацию - какой должна быть РФ, чтобы она в будущем не представляла угрозы ни для Украины, ни для стран Запада?

Россия должна перестать существовать как государство. На построссийском пространстве должны быть установлены временные международные переходные адмнистрации (кстати это страны Запада уже делали в странах Африки) и должно начать работу международное уголовное переходное правосудие. И я тут хочу сообщить важнейшую формулу, о которой говорю еще с февраля 2014 года - российская агрессия и война против Украины в широком историческом плане завершится только после вступления в силу обвинительного приговора международного трибунала в отношении Путина и его ОПГ по фактам планирования, ведения и развязывания агрессивной войны против Украины.

Для этого есть конкретный пример - в тех странах, где уже восторжествовало международное уголовное правосудие, будь то Япония, Руанда, трибунал по бывшей Югославии, суд над диктатором Саддамом Хусейном, международные вооруженные конфликты между странами больше не повторяются.