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"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения Крыма

19 августа 2022, 12:34

ВСУ способны "обескровить" армию Пунина на юге, но для этого понадобится время, считает эксперт.

Олег Соскин
Олег Соскин озвучил сценарий освобождения Крыма / скриншот

Вопрос деоккупации Крыма будет решаться в ближайшей перспективе, но начинать нужно с освобождения южных регионов Украины.

Во время чата на Главреде директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин заявил, что заходить в зиму с оккупированным югом нельзя.

"Потому, в любом случае, там будет мощнейшее сражение. На правом берегу будет "мешок", где российские войска будут просто уничтожать. То есть так или иначе правый берег должен быть освобождён. А дальше – это вопрос", - отметил эксперт.

По словам Соскина, Россия попытается наступать на Кривой Рог, взять в кольцо Николаев, но у неё ничего не выйдет.

"Потому что у неё уже нет тех сил, которые позволили бы достичь этих целей. К тому же, в Украину приходит всё больше западного оружия. Если за сутки уничтожать одну российскую батальонно-штурмовую группу, то есть 800-1000 человек (сейчас вышли примерно на 300 человек в сутки), плюс уничтожать склады, то, получается, что за месяц будет уничтожаться любая группировка путинских войск. Вот только новую такую группу быстро сформировать уже не представляется возможным – на это требуется два-три месяца без объявления мобилизации", - пояснил политолог.

Также он добавил, что потеря в сутки одной батальонно-штурмовой группы является для Путина невосполнимой, уничтожающей любой потенциал его наступлений.

Ранее Соскин заявил о том, что русский диктатор Путин понимает ‒ если он допустит отступление русских из Крыма, то это будет означать полный крах его правления.

"Крым – это часть символа Российской империи, былой славы. Екатерина, которая вела войну с Турцией, завоевания Петра I, который вел 30-летнюю войну с Швецией, Крымские войны, Вторая мировая война и битва за Крым. Это все – символы. Путин понимает, что, если он отдаст Крым, это будет значить, что его правление закончилось полным крахом, и все, что он делал, разрушено, он сам все разрушил. И тогда он станет лишним на этом празднике жизни и должен быть сразу уничтожен", ‒ заявил Соскин.

Также сообщалось, что 18 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал на аннексированном полуострове "яркий" бархатный сезон. По его словам, Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

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