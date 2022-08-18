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"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризы

18 августа 2022, 23:38

Украина сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове за годы оккупации, сказал Подоляк.

Взрыв в Крыму, Подоляк
Подоляк / Telegram, Офис президента Украины

Вооруженные силы Украины имеют полное право уничтожать военные объекты в Крыму.

Как говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, на полуострове будет "яркий" бархатный сезон, пишет 24 канал.

По словам Подоляка, Украина сделает все для ликвидации военных объектов и незаконно построенных мостов на полуострове за годы оккупации.

"Киев продолжит настаивать на добровольном демонтаже Москвой незаконно сооруженных объектов", - говорит Подоляк.

По его словам, если враг не согласится - в ход пойдут другие средства.

"Мы это будем делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы и дальше будем настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму", - отметил Подоляк.

Подоляк отмечает, что в Крыму опасность для оккупантов будет только наростать, не исключается и определенная "неприятность" с Крымским мостом.

"Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может как-то сложиться от усталости. Ведь ему будет немножко дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма", - говорит советник главы ОПУ.

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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война в Украине Михаил Подоляк новости Крыма война России и Украины
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