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"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы

18 августа 2022, 22:02

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам.

himars, крымский мост
Крым / Reuters, wikimedia commons

Вечером, 18 августа, в оккупированном Крыму вновь раздались взрывы. Как сообщают очевидцы и местные паблики, ряд взрывов услышали и в Керчи.

По неофициальным данным, Вооруженные силы Украины, якобы нанесли новые удары по российским военным объектам на временно оккупированной территории.

Позже в ВСУ сообщили, что в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов со стороны ГЭС.

Предварительно, в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Жители Керчи также сообщают, что видели ракеты, которые летят "со стороны моря" и вспышки в небе.

'Неужели добрались до нас': в Крыму звучат новые взрывы
'Неужели добрались до нас': в Крыму звучат новые взрывы

Взрывы в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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