Мощный удар по Крыму: уничтожены не менее 60 оккупантов, еще 100 человек были ранены - Геращенко

В результате удара по Крыму погибли минимум 60 оккупантов / Коллаж фото УНИАН

В результате мощного удара по военному аэродрому на территории аннексированного Крыма погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 - ранены. Об этом заявили в украинской разведке, сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он убежден, что для России этот удар нанес больший урон, чем уничтожение украинскими военными российского крейсера "Москва".

"Погибло и ранено не менее 60 и 100 пилотов и техников военного аэродрома в Саках ... Вчерашний "самопроизвольный подрыв боеприпасов" по своему масштабу нанёс урон российской военной мощи на Юге не меньший, а я даже думаю больший, чем уничтожение крейсера "Москва", - написал Геращенко.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов.

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