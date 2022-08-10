Новый лозунг оккупантов – "Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк рассказал об освобождении Крыма и Донецка

Подоляк рассказал об освобождении Крыма и Донецка/ УНИАН, Офис президента Украины

Оккупированные Россией Крым и Донецк юридически имеют такой же статус как Мариуполь или Мелитополь. Все эти территории – украинские, и они подлежат освобождению от российской оккупации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем сообщении в Twitter в контексте взрывов на аэродроме в Саках в оккупированном Крыму. При этом он вспомнил шутки, которые посыпались от украинцев относительно этого события, и отметил, что фраза "Мамулечка, нужно сваливать!" стала новым лозунгом оккупантов.

"Мамулечка, нужно сваливать!" – новый лозунг ru-воров, живших на украденных территориях в захваченных домах", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина освободит Крым и Донецк так же, как и другие украинские территории, которые захватила Россия.

"Юридически Донецк и Крым имеют такой статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, которые подлежат освобождению. Всё остальное – выдумки ru-пропаганды", – отметил советник председателя ОП.

Подоляк об освобождении Крыма и Донецка/ скрин

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов.

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