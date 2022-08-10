Аэродром в Крыму атаковал украинский спецназ - Washington Post / УНИАН и скриншот из видео

Бойцы Сил специальных операций Украины стоят за атакой 9 августа на военный аэродром вблизи поселка Новофедоровка на временно оккупированном РФ полуострове Крым. Об этом сообщает американское британское издание Washington Post со ссылкой на свой источник в среде украинских чиновников.

Журналисты напоминают, что украинские ССО активно участвуют в операциях на захваченных территориях и координируют свои действия с местными жителями для проведения атак. Более того, активность партизан была особенно распространена во временно оккупированной РФ Херсонской области.

При этом один из американских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что при нападении на аэродром не использовалось американское оружие.

Напомним, 9 августа на военной авиабазе РФ возле поселка Новофедоровка во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов".

Крымские "власти" рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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