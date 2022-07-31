В Херсоне подорвали авто с копами-предателями: 'демилитаризация' попала на видео

В результате взрыва был уничтожено авто полицейских, которые предали присягу и перешли на сторону врага.
Во временно оккупированном РФ Херсоне украинское движение сопротивления проводит акции против предателей и коллаборантов.
В результате взрыва было уничтожено авто полицейских, которые предали присягу и перешли на сторону врага, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Взрыв авто с копами-предателями произошел в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса.
"В результате чего один полицейский "отбыл на концерт" (Кобзона, - ред.), а второй "задержится" в медицинском учреждении", - прокомментировали в ГУР.
Добавим, что в Сети опубликовали видео подрыва авто с предателями в Херсоне.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал освобождение Украины от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов.
"Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - заявил секретарь СНБО.
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