В Херсоне подорвали авто с копами-предателями: 'демилитаризация' попала на видео

В Херсоне взорвали авто с копами-предателями / Скриншот

Во временно оккупированном РФ Херсоне украинское движение сопротивления проводит акции против предателей и коллаборантов.

В результате взрыва было уничтожено авто полицейских, которые предали присягу и перешли на сторону врага, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Взрыв авто с копами-предателями произошел в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса.

"В результате чего один полицейский "отбыл на концерт" (Кобзона, - ред.), а второй "задержится" в медицинском учреждении", - прокомментировали в ГУР.

Добавим, что в Сети опубликовали видео подрыва авто с предателями в Херсоне.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал освобождение Украины от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов.

"Человек, занимающийся политикой, должен публично сообщить о наличии у него другого гражданства, кроме украинского. Мы будем и дальше упорно очищать страну от агентов влияния РФ, предателей и коллаборантов", - заявил секретарь СНБО.

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