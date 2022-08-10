Бывший главком НАТО рассказал, смогут ли ВСУ скоро освободить Херсон/ Коллаж фото Википедия, Людмила Денисова

У ВСУ сейчас достаточно западного оружия ‒ для того, чтобы провести успешную операцию по освобождению Херсона. Такое мнение высказал бывший главком войск НАТО в Европе генеал Филип Брилдав, сообщает портал "НВ".

"Что касается Херсона, то, я думаю, что у Украины и сегодня достаточно вооружения от предыдущих поставок, чтобы достичь тех целей, которых ваша армия планирует достичь", — заявил он.

Бридлав отметил, что сейчас ВСУ делает в нужном направлении очень хорошую работу. И он ждет успеха операции украинцев вокруг Херсона.

"Ходят слухи, что Россия перебрасывает туда подкрепление, но это означает, что они уменьшают свое присутствие в Донбассе. Это, конечно, добавит армии проблем в южном направлении, с другой стороны, откроет возможности на Донбассе. Сейчас мне нравится, как украинские войска ведут свою кампанию на подступах к Херсону", — говорит он.

Напомним, ранее украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам", – отметила она.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Херсона