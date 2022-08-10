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Вблизи украинской границы много вражеской техники: существует угроза наступления из Беларуси - Чаус

10 августа 2022, 15:59

Возле украинской границы достаточно техники для начала наступления, но личного состава оккупантов нет.

Лукашенко, Беларусь, российские военные
Существует серьезная угроза повторного наступления со стороны Беларуси / коллаж фото Reuters

Российские оккупанты стянули к украинской границе достаточное количество военной техники для повторного наступления со стороны Беларуси. Об этом заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает Общественное.

Есть риск повторного наступления оккупантов на север Украины. Чаус добавил, что достаточного количества личного состава оккупантов там нет.

Он призвал людей быть готовыми к наступлению оккупантов с территории Беларуси.

"На сегодня возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси, остается. Он был месяц назад, два, три и сейчас остается. До тех пор пока на территории Беларуси близко к нашим границам размещено много российской техники. Ее достаточно для того, чтобы начать наступление. Этого достаточно, чтобы сказать, что есть угроза", - сказал Чаус.

Он также отметил, что не верит в участие армии Беларуси в наземной операции вместе с российскими военными.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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