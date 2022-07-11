Погибнут или устроят бунт: в Беларуси рассказали, что будет с солдатами в случае вторжения

Что будет с белорусскими солдатами, если их бросят на войну / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

В случае вторжения Беларуси в Украину большое количество вражеских солдат может не пережить боевые действия. Часть белорусов может попасть в плен или пойти с оружием против офицеров. Об этом заявил основатель телеграм-канала "Беларуский Гаюн" Антон Мотолько, сообщает 24 канал.

Он убежден, что вторжение в Украину обернется серьезным крахом для белорусской армии. В целом он рассматривает несколько сценариев.

Мотолько убежден, что ВСУ уничтожат часть белорусских военных и будут бороться против них до последнего. Он отметил, что уровень подготовки украинских воинов значительно лучше подготовку белорусских.

Мотолько вспомнил, что в последний раз белорусская армия воевала еще в Афганистане, тогда погибли десятки тысяч белорусов. Белорусская военная доктрина почти 30 лет базировалась исключительно на защите территории.

Также он убежден, что часть белорусов не захочет воевать, а просто сдастся в плен. При этом не хотят идти на войну не только обычные солдаты, но и офицеры.

Третьим вариантом может стать бунт. Белорусские воины могут вернуться с оружием к офицерам, которые будут заставлять их идти на передовую.

"Я бы не сказал, что белорусская армия всегда поддерживала Лукашенко, как бы он не хотел это показать. Там есть системы, есть "дедовщина", есть уровень подчинения. Но все-таки белорусские военные считались несколько отстраненными. Сначала они были счастливы, что Лукашенко не втягивал их в подавление протестов (в 2020 году – 24 канал)", – сказал Мотолько.

По его данным, к войне против Украины могут привлечь силы спецопераций - около 2 тыс. человек. Их могут использовать как диверсионно-разведывательные группы.

Часть россиян в белорусской военной форме может устроить провокации на границе с Польшей и Литвой.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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