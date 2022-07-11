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Беларусь угрожает Польше ракетным ударом по военной инфраструктуре

11 июля 2022, 13:59

Беларусь пригрозила ударами в ответ на "провокации стран коллективного запада".

Польша
Беларусь угрожает Польше ракетными ударами / УНИАН

Беларусь угрожает Польше ракетными ударами в ответ на "провокации стран коллективного запада". Там уточнили, что ответ последует, если с Беларусью будут общаться с позиции силы. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин, сообщает FreeДом.

Он добавил, что территория Польши станет первоочередным объектом удара.

"В случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных Вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - сказал Руслан Косыгин.

Он убежден, что Вашингтон и Брюссель отрабатывают механизм создания группировок войск для применения против РФ и Беларуси. Все это они якобы делают под предлогом сдерживания угрозы с востока.

"Территория Польши, как, впрочем и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют разрешить в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", - добавил Косыгин.

Следует отметить, что Беларусь имеет не такую же позицию, как Путин. В РФ отмечают, что Польша, Финляндия или Швеция не грозят стране, зато Лукашенко говорит обратное. Самопровозглашенный президент Беларуси не раз отмечал, что со стороны Литвы и Польши есть какая-то угроза.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь добавил, что Беларусь действительно угрожает стране НАТО. Таким образом Польша может обратиться за помощью к странам-членам Альянса.

"Одно дело мигрантов туда засылать. Если уж угрозы нанести удары по центрам принятия решений в Варшаве, это уже повод для Польши призвать членов НАТО к консультациям с точки зрения возникновения угроз для национальной безопасности и обороны", - сказал Самусь.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

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