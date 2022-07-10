Лукашенко грозит "переворот": белорусские военные отказываются воевать в Украине

Лукашенко / t.me/modmilby и ua.depositphotos.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, готовится к бунту со стороны офицеров белорусской армии - накануне те отказались ехать воевать против Украины.

Как сообщает издание NewsWeek, накануне старшие офицеры пятой бригады спецназа белорусских вооруженных сил выступили с открытым письмом к властям страны - в нем они выступили против участия в войне России против Украины.

Они обосновали это тем, что Беларусь будет окончательно изолирована от цивилизованного мира.

Кроме того офицеры белорусской армии заявили о фиксации грубейшего нарушения Конституции Беларуси, где сказано, что страна является независимой во внутренней и внешней политике.

Читайте такжеЛукашенко может преподнести Путину неприятный сюрприз

Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.

В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

Читайте также: