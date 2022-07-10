Лукашенко грозит "переворот": белорусские военные отказываются воевать в Украине

Военные обосновали, что Беларусь будет окончательно изолирована от цивилизованного мира.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, готовится к бунту со стороны офицеров белорусской армии - накануне те отказались ехать воевать против Украины.
Как сообщает издание NewsWeek, накануне старшие офицеры пятой бригады спецназа белорусских вооруженных сил выступили с открытым письмом к властям страны - в нем они выступили против участия в войне России против Украины.
Они обосновали это тем, что Беларусь будет окончательно изолирована от цивилизованного мира.
Кроме того офицеры белорусской армии заявили о фиксации грубейшего нарушения Конституции Беларуси, где сказано, что страна является независимой во внутренней и внешней политике.
Читайте такжеЛукашенко может преподнести Путину неприятный сюрприз
Беларусь и война в Украине
Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.
В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.
Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.
Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".
Читайте также:
- "Растят монстра в Украине". Лукашенко разразился обвинениями в адрес Запада
- "Перехватили все ракеты": Лукашенко обвинил Украину в попытке удара по Беларуси
- "У белорусов есть уникальные образцы вооружений": Жданов оценил боеспособность армии Лукашенко