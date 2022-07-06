Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают Лукашенко

Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают Лукашенко/ Reuters, Генштаб ВСУ

Если самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко позволит своей армии вступить в войну против Украины, то его войска будут дальше подчиняться генеральному штабу России и станут частью единых вооруженных сил "Союзного государства".

Поэтому Лукашенко так отчаянно избегает того, чтобы отдать такой приказ. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.

Он напомнил, что зимой во время военных учений "Союзная решимость" в соответствии с их целью российские и белорусские военные отработали вопрос объединения сил безопасности "Союзного государства".

"На сегодня фактически осталась одна такая небольшая процедура – чтобы только Лукашенко отдал приказ на применение своих вооруженных сил. Они автоматически становятся в подчинение генерального штаба Российской Федерации и будут уже, как единые вооруженные силы "Союзного государства", – поясняет Жданов.

Поэтому Лукашенко так тянет и не дает разрешения на вступление своих войск в прямое противостояние с Украиной. Он соглашается давать боеприпасы, технику, которая находится на долгосрочном хранении, но армию свою не дает.

По словам Жданова, для самопровозглашенного президента Беларуси армия сейчас – как единственная пока неподпиленная ножка стула, на котором он сидит. Если же Лукашенко отдаст свою армию – он будет очень слабым.

"Если армия переходит в подчинение и это уже единые вооруженные силы "Союзного государства", то надо подписать договор о создании самого "Союзного государства". И здесь против остается только один Лукашенко. Так он уже помехой у Путина будет. Армии под ним нет, остается только КГБ, и его (Лукашенко – ред.) устранение от власти – это вопрос ближайшего времени", – отмечает военный эксперт.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия. Белорусский диктатор подчеркнул, что он якобы "давно определил" участие РБ в войне РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такие слова Лукашенко. Он отметил, что заявление лидера белорусского режима Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.

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