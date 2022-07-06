Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой области

Хмельницкая область / t.me/khmelnytskaODA

При обстреле Хмельницкой области оккупанты целились в водонапорную башню. Три ракеты попали на территорию одной из громад.

Как сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалия, россияне выпустили четыре ракеты по территории области, одну сбили украинские силы ПВО.

По его словам, обломки уничтоженной вражеской ракеты упали на территорию Шепетовского района. Три других попали в одну из громад Хмельницкого района.

"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью снабжает водой громаду", - уточнил глава ОВА.

Жертв в результате взрывов нет, но один человек получил ранения.

Ракетная атака РФ 5 июля

Местные власти в Хмельницкой области сообщили о последствиях ракетного удара РФ. В частности, мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе.

"Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации", - написал он.

Кроме того, во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.

Позднее Вадим Лях уточнил, что в результате обстрелов Славянска Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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