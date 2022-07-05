Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработали

Ракетный удар / Facebook, скрин

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря. Об этом в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны ''Запад'' сбили три ракеты.

Ракетная атака РФ 5 июля

Местные власти в Хмельницкой области сообщили о последствиях ракетного удара РФ. В частности, мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил прилеты в Хмельницком районе.

"Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали позже от областной военной администрации", - написал он.

Кроме того, во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.

Позднее Вадим Лях уточнил, что в результате обстрелов Славянска Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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