РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожары

Вадим Лях рассказал о массированном обстреле Славянска российскими оккупационными войсками.
Во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - подчеркнул Лях.
Он отметил, что дополнительную информацию сообщит позже.
Подробности удара РФ по Славянску
Позднее Лях уточнил, что в результате обстрелов Славянска Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения.
"Результаты обстрела: горит центральный рынок. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту", - отметил он.
По словам Ляха, предварительно, в результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.
"Размер ущерба уточняется", - добавил мэр.
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Ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 3 июля, российские оккупационные войска обстреляли Славянск Донецкой области. В результате удара РФ в городе много убитых и раненых.
По словам главы военно-гражданской администрации Славянска Вадима Ляха, после российского обстрела в городе началось 15 пожаров.
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