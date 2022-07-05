РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожары

РФ обстреляла Славянск / Facebook/Vadymlyakh

Во вторник, 5 июля, российские оккупанты совершили массированный обстрел Славянска Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - подчеркнул Лях.

Он отметил, что дополнительную информацию сообщит позже.

Подробности удара РФ по Славянску

Позднее Лях уточнил, что в результате обстрелов Славянска Донецкой области погиб один человек, еще семеро получили ранения.

"Результаты обстрела: горит центральный рынок. "Прилеты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту", - отметил он.

По словам Ляха, предварительно, в результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.

"Размер ущерба уточняется", - добавил мэр.

Читайте такжеРФ убила 6 человек, в том числе ребенка: детали ракетного удара по Славянску

Ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 3 июля, российские оккупационные войска обстреляли Славянск Донецкой области. В результате удара РФ в городе много убитых и раненых.

По словам главы военно-гражданской администрации Славянска Вадима Ляха, после российского обстрела в городе началось 15 пожаров.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте еще: