Враг не прорвался под Славянском и у Лисичанска, а на Херсонщине растет сопротивление – Генштаб

ВСУ продолжают отражать атаки российских войск на Донбассе / коллаж фото УНИАН

Войска России провалили штурм под Славянском. Украинские войска остановили наступление вражеских сил под Лисичанском. Оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы. В Херсонской области растет сопротивление оккупации России. Местные "руководители" передвигаются по региону с большим количеством охраны, в бронежилетах и в бронированных автомобилях. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным Генштаба на утро, 2 июля, российские войска не смогли достигнуть существенного продвижения под Славянском и Лисичанском.

В частности, на Славянском направлении враг проводит оборонительные бои. Оккупанты штурмовали Богородничное, но безуспешно. Обстреливали из артиллерии несколько районов. Захватчики также пытаются усовершенствовать на данном направлении систему логистики.

На Краматорском направлении россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов Белогоровки, Маяков и Донецкого. На Лисичанском направлении били по районам Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего оккупанты вели наступление, которое оказалось безуспешным. Враг вынужден был отойти.

Читайте такжеВСУ вышибают оккупантов: на юге враг отступает на запасные рубежиВ Херсонской области оккупанты РФ опасаются сопротивления местных жителей, которое продолжает нарастать. Руководство российских захватчиков вынуждено передвигаться с большим количеством охраны, причем в бронежилетах и бронированных машинах.

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Ситуация в Лисичанске

Британские журналисты 1 июля рассказали о том, что войска РФ могут захватить Лисичанск, который является "последним городом Луганской области под контролем ВСУ". Как полагают журналисты, город рискует столкнуться с "российской блокадой и последующим захватом".

Генеральный штаб ВСУ вечером того же дня сообщил, что армия Украины отбила атаки российских оккупантов в направлении Лисичанского желатинового завода. Украинские военные сработали грамотно, в результате чего вражеские войска вынуждены были отступить.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович также поздно вечером рассказал, что Россия частично заняла Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, попаснянская группировка врага наступает на Волчеяровку, чтобы попытаться замкнуть кольцо вокруг лисичанской группы ВСУ.

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