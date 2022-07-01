Оккупанты провалили разведку боем под Лисичанском: ВСУ отбросили врага

ВСУ отразили вражескую разведку боем / Штаб ООС

Украинские военные отбили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Как говорится в опубликованной сводке, на Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение.

"Вел артиллерийские обстрелы возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушевахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного", - отметили в Генштабе.

Уточняется, что на Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы десятков населенных пунктов, вражеские авиационные удары зафиксировано около Клинового и Покровского.

Кроме того, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времовка, Угледар, Новоандреевка, Червоное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отбили. Оккупанты отошли", - добавили в Генштабе.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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