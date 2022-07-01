УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты провалили разведку боем под Лисичанском: ВСУ отбросили врага

1 июля 2022, 19:22

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение.

ВСУ
ВСУ отразили вражескую разведку боем / Штаб ООС

Украинские военные отбили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Как говорится в опубликованной сводке, на Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение.

"Вел артиллерийские обстрелы возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушевахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного", - отметили в Генштабе.

Уточняется, что на Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы десятков населенных пунктов, вражеские авиационные удары зафиксировано около Клинового и Покровского.

Кроме того, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времовка, Угледар, Новоандреевка, Червоное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

"Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отбили. Оккупанты отошли", - добавили в Генштабе.

Читайте такжеВ Британии дали тревожный прогноз: захват Лисичанска РФ – вопрос дней

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще:

Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:53

Будет перелом в войне: крах экономики РФ может привести к победе Украины - экс-премьер РФ

19:30

Путин вылез вдруг из бункера и сморозил глупостьмнение

19:27

На Николаевщине ВСУ уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников

19:22

Оккупанты провалили разведку боем под Лисичанском: ВСУ отбросили врагаВидео

18:59

Переговоры о встрече Зеленского с Путиным: в ОП дали категоричный ответВидео

Реклама
18:43

Налетят шквалы и грозы: в семи областях Украины объявили штормовое предупреждениеВидео

18:26

"Террор России": Зеленский жестко отреагировал на кровавый удар по СергеевкеВидео

18:18

Война в Украине: в России более 90 тыс. раненых бойцов - Резников

18:00

Гороскоп на завтра 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

17:57

Бунт в армии РФ: сотни оккупантов отказываются выполнять приказы и бегут из УкраиныВидео

17:36

Пытались "нарыть" данные о военных и позициях ВСУ под Киевом: СБУ накрыла сеть агентов КремляВидео

17:28

Компенсация ущерба и гарантии Украине: Ермак назвал условия снятия санкций с РФВидео

17:09

День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины

16:59

На юге Украины партизаны готовят мощный отпор армии РФ — CNNВидео

16:40

Путин не может "по-хорошему" заставить Беларусь вступить в войну, у Лукашенко есть козырь - ЖдановВидео

16:26

Скрепы треснули: в Подмосковье провели детский праздник под песню запрещенной из-за войны группыВидео

16:25

В Британии дали тревожный прогноз: захват Лисичанска РФ – вопрос днейВидео

16:10

Если Лукашенко пойдет на поводу Путина: Жданов рассказал о жутких последствиях для белорусовВидео

16:03

Анджелина: победительница "Холостяка" впервые показала новорожденную дочь

15:57

Закрыть всю линию фронта: в Украине собирают армию дронов для ВСУВидео

Реклама
15:39

Ответка ВСУ под Лисичанском: авиация накрыла позиции оккупантов РФВидео

15:33

Они были работниками ТЦ: в Кременчуге идентифицировали большинство жертв ракетного удараФотоВидео

15:05

"Пока не нападут, но оттягивают ВСУ": разведка назвала количество военных Беларуси возле УкраиныВидео

14:58

Ракетный удар РФ по Сергеевке: возросло число жертв и раненыхФотоВидео

14:44

Когда пора убирать урожай чеснока - три главных признакаВидео

14:39

Российские военные пытаются убежать от войны через Арабатскую стрелку в Крым - разведкаВидео

14:29

Удар с воздуха по Змеиному: ВСУ "покрошили" оккупантов вместе с зенитками и РСЗОВидео

14:14

Борщ - наш! ЮНЕСКО поставил точку в "войне" Украины и РоссииВидео

14:12

Тропическая жара и засуха накроют Украину: синоптики рассказали, где в июле будет "ад"Видео

13:37

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опросВидео

13:35

Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

13:18

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

13:11

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войнеВидео

13:09

"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

13:00

"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в УкраинуВидео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь УкраинеВидео

12:49

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARSВидео

12:36

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

12:33

Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

12:07

Большинство украинцев не готовы отдавать земли взамен на окончание войны – опрос

Реклама
11:57

"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в КременчугеФотоВидео

11:52

В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

11:28

Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

11:15

Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели ЛукашенкоВидео

11:02

"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войныВидео

10:44

"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

10:29

Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

10:10

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNNВидео

10:02

Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со ЗмеиногоВидео

09:32

"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять