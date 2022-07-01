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Угроза окружения ВСУ: у Зеленского раскрыли детали боев за Лисичанск

1 июля 2022, 22:37

Войска РФ наступают на Волчеяровку, чтобы замкнуть кольцо вокруг лисичанской группировки ВСУ.

Лисичанск
Стали известны детали боев за Лисичанск / Facebook

Российскими оккупантам частично занят Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, попаснянская группировка войск РФ наступает на Волчеяровку, чтобы замкнуть кольцо вокруг лисичанской группировки ВСУ.

Кроме того, по его словам, российские оккупанты также ведут наступление на Бахмут.

Вместе с тем под Изюмом российские войска возобновили движение в направлениях на Барвенково, Богородичное, Долину, Пришиб и Закотное.

По словам Арестовича, у россиян "не очень получается" наступление в этом районе.

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Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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