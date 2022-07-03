Зеленский резко ответил на слова Лукашенко о "братской России"

Зеленский, Лукашенко, / president.gov.ua, kremlin.ru

Заявление лидера беларуского режима Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.

"Та информация, о которой вы сказали (заявление Лукашенко о единой армии с РФ - ред.), я думаю, это, прежде всего, опасно для беларуского народа. Он должен не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Я думаю, опасным звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

По словам президента, ранее Лукашенко не раз подавал сигналы о том, что удары по Украине были выпущены без его воли.

Что заявил Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

Белорусский диктатор подчеркнул, что он якобы "давно определил" участие Белоруссии в войне РФ против Украины.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее говорил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего ВСУ. Обсуждались риски военного вторжения Беларуси в Украину. Было решено провести проверку боевой готовности в четырех областях.

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко грозился нанести ракетный удар по Киеву с территории РБ. Дескать, Минск пойдет на такой шаг, если ВСУ якобы "пересекут границу" с Беларусью и, мол "ударят" по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отрицает намерения воевать с Украиной, но подтверждает подготовку своих войск.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жук подтвердил, что Беларусь, дескать, не будет воевать с Киевом. Создание нового военного оперативного командования в направлении Украины он назвал, мол, "развитием государства".

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